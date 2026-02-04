முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தூய்மை காவலர்களுக்கான மதிப்பூதியம் உயர்வு.. தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை..!

Advertiesment
தூய்மை காவலர் ஊதிய உயர்வு

Siva

, புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (08:20 IST)
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் பணிபுரியும் தூய்மை காவலர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, அவர்களின் மாதாந்திர மதிப்பூதியத்தை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 
 
தற்போது தூய்மை காவலர்கள் பெற்று வரும் 5,000 ரூபாய் ஊதியம், இன்றைய விலைவாசிக்கு குடும்பம் நடத்தப் போதுமானதாக இல்லை என தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன.
 
இதனை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களின் மதிப்பூதியத்தை 6,000 ரூபாயாக உயர்த்தி அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்விற்காக ஆண்டுக்கு கூடுதலாக 417 கோடி ரூபாயை நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
அரசின் இந்த முடிவால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான தூய்மை காவலர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தூய்மை காவலர்களுக்கான அர்ப்பணிப்பை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை அமைந்துள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வழக்கறிஞராக மாறுகிறார் மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி.. பரபரப்பு தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos