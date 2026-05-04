முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் சொன்ன மாதிரி திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் தான் போட்டி.. தவெக முதலிடம் 60, திமுக 2ஆம் இடம் 51, அதிமுக 3வது இடம் 39

Advertiesment
vijay
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (09:14 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (09:15 IST)
google-news
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கையில்,ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையும் அதிரவைக்கும் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. தமிழக அரசியலில் பல தசாப்தங்களாக நீடித்து வந்த இருமுனை போட்டியை உடைத்து, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போது 60 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
 
இந்த திடீர் மாற்றத்தால் ஆளும் கட்சியான திமுக 51 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக 39 இடங்களுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது. அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரின் வாக்குகள் அடங்கிய தபால் வாக்குகளில் ஒரு புதிய கட்சி இவ்வளவு பெரிய முன்னிலையைப் பெறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
 
தவெக-வின் இந்த அசுர வளர்ச்சி, குறிப்பாக நட்சத்திரத் தொகுதிகளில் அமைச்சர்கள் மற்றும் முன்னணித் தலைவர்களின் பின்னடைவு ஆகியவை தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளதை காட்டுகின்றன. மாற்றத்தை விரும்பும் வாக்காளர்களின் முதல் தேர்வாக தவெக உருவெடுத்துள்ளதை இந்தத் தரவுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
 
 தவெக தனது இந்த முன்னிலையை இறுதிவரை தக்கவைக்குமா அல்லது திராவிடக் கட்சிகள் மீண்டும் எழுச்சி பெறுமா என்பதை அறிய ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது.
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2026, தவெக முதலிடம், திமுக இரண்டாம் இடம், அதிமுக 39 இடங்கள், தபால் வாக்கு நிலவரம், தமிழக அரசியல் அதிரடி, விஜய் அரசியல் வருகை.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. தவெக முதலிடம்!.. இரண்டாம் இடத்திற்கு போன திமுக...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos