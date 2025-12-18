விஜய்யின் தவெக 20 தொகுதிகளில் தான் வெற்றி பெறுமா? அதிமுக, திமுகவின் நிலை என்ன?

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்த தற்போதைய கள நிலவரம் ஒரு மும்முனை போட்டியை நோக்கியே நகர்கிறது. சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகளின்படி, திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவும் சூழலில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் திமுக - தவெக இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. குறிப்பாக விருகம்பாக்கம் போன்ற தொகுதிகளில் விஜய்க்கு பலமான ஆதரவு உள்ளது. அதே சமயம், வன்னியர் பெல்ட் மற்றும் கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுக தனது செல்வாக்கை தக்கவைத்து, திமுகவை விட 10% கூடுதல் வாக்குகள் பெறும் நிலையில் உள்ளது.
திமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியான சிறுபான்மையினர் மற்றும் தலித் வாக்குகளில் தவெக 10-15% வரை பிரிக்கும் பட்சத்தில், அது ஆளுங்கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்.
விஜய் 20-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஒரு 'கிங் மேக்கராக' உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் 2026-ல் ஒரு தொங்கு சட்டசபை அமைய அதிக சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சி மீது மக்களுக்கு நல்ல அபிப்ராயம் இருந்தாலும், அது வாக்குகளாக மாற பலமான வேட்பாளர்கள் அவசியம். மொத்தத்தில் 2026 தேர்தல் தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய 'ரீ-செட்' ஆக அமையும்.