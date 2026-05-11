முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு செய்யும் கணக்குகளை நீக்குங்கள்: எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சைபர் க்ரைம் நோட்டீஸ்

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (12:15 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (12:18 IST)
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற நிலையில், சமூக ஊடகங்களில் நிலவும் அவதூறுகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் விதமான பதிவுகளை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சைபர் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வ நோட்டீஸ் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. அதில், முதலமைச்சர் மற்றும் அரசு குறித்து அவதூறுகளை பரப்புபவர்கள் மற்றும் வன்முறையை தூண்டும் விதமாக பதிவிடும் கணக்குகளை உடனடியாக நீக்கம் செய்யவோ அல்லது முடக்கவோ அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் ஆபாசமான கருத்துக்கள், அவதூறான விமர்சனங்கள் மற்றும் தவறான தகவல்களை பகிரும் குறிப்பிட்ட எக்ஸ் கணக்குகளின் பட்டியலை சைபர் கிரைம் பிரிவு வழங்கியுள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா பிரிவுகளின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் தனிமனித மாண்பை சிதைப்பதையும், திட்டமிட்டு வதந்திகளை பரப்புவதையும் அனுமதிக்க முடியாது என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையானது இணையதளங்களில் ஆரோக்கியமான விவாதங்களை உறுதி செய்யவும், தேவையற்ற அரசியல் பதற்றங்களை தவிர்க்கவும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தடையை மீறி செயல்படும் கணக்குகள் மீது சட்டப்படி கடுமையான கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.