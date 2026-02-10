முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரிஸ்க் வேண்டாம்.. திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்போம்.. முடிவெடுத்துவிட்டதா காங்கிரஸ் தலைமை?

தமிழக காங்கிரஸ்

Siva

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (08:53 IST)
கடந்த சில வாரங்களாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்ற பேச்சுக்கள் பரவலாக எழுந்தன. ஆனால், தேர்தல் நேரத்தில் புதிய சோதனைகளை செய்து 'ரிஸ்க்' எடுக்க விரும்பாத காங்கிரஸ் மேலிடம், வெற்றிகரமான பழைய கூட்டணியையே தக்கவைக்க தீர்மானித்துள்ளது.
 
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி மிகவும் வலுவாக உள்ளது, இதில் எந்த விரிசலும் இல்லை" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார். ராகுல் காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோர் இந்த கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ளதாகவும், தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் சுமூகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
இருப்பினும், இம்முறை காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவிடம் சுமார் 40 தொகுதிகள் வரை எதிர்பார்க்கிறது. மேலும் 'ஆட்சியில் பங்கு' என்ற கோரிக்கையை காங்கிரஸ் முன்வைப்பதாகச் சில தகவல்கள் வெளியானாலும், அதிகாரப்பூர்வமாக அது உறுதி செய்யப்படவில்லை. மாறாக, பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற பொதுவான இலக்கில் இரு கட்சிகளும் ஒன்றுபட்டுள்ளன. விஜய்யின் அரசியல் வருகை அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியைப் பாதிக்கும் என்பதால், தற்போதைய சூழலில் திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதே பாதுகாப்பானது என்று காங்கிரஸ் தலைமை கணக்கு போட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
