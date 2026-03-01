முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரதமர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும் தமிழக மண் பாஜகவுக்கு இடமளிக்காது: செல்வபெருந்தகை

Advertiesment
முதலமைச்சர்
BY: Siva
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (15:26 IST) Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (15:27 IST)
google-news
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை உற்சாகமான வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.
 
நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோன்றும் அபூர்வத் தலைவர் ஸ்டாலின்" என்று புகழ்ந்துள்ள செல்வபெருந்தகை , காலை உணவு திட்டம் உள்ளிட்ட அவரது சமூக நலத்திட்டங்கள் உலகளாவிய பாராட்டை பெற்றுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மீண்டும் அவரே முதலமைச்சராக வருவார் என்ற நம்பிக்கையையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
அதேவேளையில், பிரதமர் மோடியின் மதுரை வருகை குறித்து பேசிய செல்வபெருந்தகை , "பிரதமர் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்துபவர்; அவர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும், ஆறுபடை வீடுகளுக்கு சென்றாலும் முருகப்பெருமான் அவரை மன்னிக்க மாட்டார்" என்று காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
அதிமுக-பாஜக கூட்டணி தமிழக உரிமைகளை டெல்லியில் அடகு வைத்துவிட்டதாகவும், தமிழக மண் அவர்களுக்கு ஒருபோதும் இடமளிக்காது என்றும் செல்வபெருந்தகை கூறியுள்ளார். தமிழகத்தை ஒருபோதும் அவர்கள் காலூன்ற விடமாட்டார்கள் என்ற பிரகடனத்தோடு, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு தங்களின் ஆதரவை காங்கிரஸ் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அக்கா வீட்டுக்கு கண்டவங்க எல்லாம் வந்துட்டு போறாங்க.. ஆத்திரத்தில் தம்பி செய்த கொலை.. தூத்துக்குடியில் பயங்கரம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos