2% மட்டுமே வித்தியாசம்.. திமுக 32%, தவெக 30%, அதிமுக 28%.. இன்னும் 2 மாதத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு..!

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகள் அரசியல் ஜாம்பவான்களை அதிரவைத்துள்ளன.
ஆளும் திமுக 32% வாக்குவகுப்புடன் முதலிடத்தில் இருந்தாலும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 30% வாக்கு ஆதரவுடன் மிக நெருக்கமாக இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதிமுக 28% வாக்கு ஆதரவுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
வெறும் 2% வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுகவும் தவெகவும் அதிமுகவும் மல்லுக்கட்டுவது தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத ஒரு மும்முனை போட்டியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
விஜய்யின் அதிரடி வருகை திராவிட கட்சிகளின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் ஆதரவு தவெக பக்கம் சாய்ந்துள்ளதால், இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்த வாக்கு சதவீத மாற்றங்கள் தமிழகத்தின் அடுத்த அத்தியாயத்தை யார் எழுதுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பை எகிறவைத்துள்ளன.