முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் எங்கு போட்டியிடுவார்?.. லிஸ்ட்டில் 3 தொகுதிகள்!.. அரசியல் பரபர!...

Advertiesment
vijay

BALA

, வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (10:29 IST)
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகளை வாங்கி விட வேண்டும் என்கிற நம்பிக்கை தவெகவினருக்கு இருக்கிறது.  அதுவும் இந்த தேர்தலிலேயே முதல்வராகும் ஆசையும் விஜய்க்கு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் அரசியல் களம் சூடு பிடித்திருக்கிறது. பல கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை துவங்கி விட்டன.

2026 தேர்தலைப் பொறுத்தவரை திமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி, விஜயின் தவெக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி மற்றும் தனித்து போட்டியிடும் சீமான் என நான்கு முனை போட்டியை மக்கள் சந்திக்கவுள்ளனர்.   

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் வருகிற 2026 தேர்தலில் அதிக வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு முதல் முறை வாக்களிப்பவர்களும், பெண்களும் அதிக அளவு வாக்களிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் விஜய் ரசிகர்களிடம், தமிழக மக்களிடமும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தவெகவின் வியூக வகுப்பாளர் ஒருவர் எடுத்த சர்வே மூலம் விஜய் போட்டியிட திருச்சி கிழக்கு மேற்கு மதுரை மேற்கு திருவாடனை என மூன்று தொகுதிகளை தேர்வு செய்திருக்கிறார்களாம். இதில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவர் போட்டியிடுவார் எனத் தெரிகிறது.

இதில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் அந்த தொகுதியில் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் அதிகம். விஜய் தனது மக்கள் சுற்றுப்பயணத்தை திருச்சியில் இந்த தொகுதியில் இருந்துதான் துவங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

SIR எதிரொலி!.. தமிழகத்தில் 70 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்?..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos