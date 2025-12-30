முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மூன்று விதமான குழப்பத்தில் தமிழக காங்கிரஸ்? டெல்லி மேலிடம் என்ன முடிவு எடுக்கும்?

தமிழக காங்கிரஸ்

Siva

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (09:35 IST)
தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தற்போது மூன்று விதமான முரண்பட்ட கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன. இது கட்சியின் டெல்லி மேலிடத்திற்கும், மாநில தலைமைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. 
 
முதல் தரப்பினர், "பாஜகவை வீழ்த்துவதே நமது முதன்மை இலக்கு; அதற்கு திமுகவுடனான வலுவான கூட்டணி அவசியம். தொகுதிகள் குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, மதச்சார்பற்ற வாக்குகள் சிதறாமல் இருப்பதே முக்கியம்" என்று வாதிடுகின்றனர்.
 
இரண்டாவது தரப்பினர் ஒரு 'பேரம் பேசும்' நிலையை எடுத்துள்ளனர். "45 தொகுதிகள் மற்றும் ஆட்சியில் அதிகாரப்பூர்வமான பங்கு கொடுத்தால் மட்டுமே திமுகவுடன் தொடர வேண்டும்" என்று இவர்கள் பிடிவாதமாக உள்ளனர். 
 
மூன்றாவது தரப்பினர் ஒரு புதிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர்கின்றனர். நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 'ஆட்சியில் பங்கு' என்ற வாக்குறுதியை அளித்துள்ளதால், அவர்களுடன் கைகோர்ப்பதே காங்கிரஸின் வளர்ச்சிக்கு நல்லது என்று இவர்கள் ஒற்றைக்காலில் நிற்கின்றனர். 
 
வரும் ஜனவரி மாத இறுதியில் காங்கிரஸ் எடுக்கப்போகும் முடிவு தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
