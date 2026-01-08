முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..!

Advertiesment
திருப்பரங்குன்றம் தீபம்

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (16:30 IST)
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்து உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. 
 
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்யும் பட்சத்தில், தனது தரப்பு வாதங்களை கேட்காமல் எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்கக்கூடாது என கோரி ராமர் ரவிக்குமார் என்பவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் 'கேவியட்' மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
 
தமிழக அமைச்சர்கள் சிலர் இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுவோம் என்று ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தாலும், இதுவரை அரசு தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக மேல்முறையீடு செய்யப்படவில்லை. இத்தகைய சூழலில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கேவியட் தாக்கல் செய்துள்ள இந்த மனு, ஆன்மீகவாதிகள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரூ. 4.58 கோடியில் கன்னிமாரா நூலகம் புதுப்பிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி திறந்து வைத்தார்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos