விஜய் ஏமாற மாட்டார் என நினைக்கிறேன்.. என்.டி.ஏவுடன் கூட்டணி குறித்து திருமாவளவன்

Thol Thirumavalavan
BY: Siva
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (12:28 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (12:29 IST)
சென்னை சைதாப்பேட்டையில் மத்திய அரசை கண்டித்து நடைபெற்ற விசிக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து முக்கியமான கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
பாஜக தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணியில் விஜய் இணைந்தால், அவரது அரசியல் எதிர்காலம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார். இந்த உண்மை நடிகர் விஜய்க்கும் நன்றாகவே தெரியும் என்று திருமாவளவன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மற்ற மாநிலங்களில் தங்களோடு கூட்டணி வைத்த அரசியல் கட்சிகளை பாஜக எவ்வாறு கையாண்டது, அந்த கட்சிகளின் நிலை என்னவானது என்பது விஜய்க்கு தெரிந்திருக்கும் என்று அவர் கூறினார். 
 
பாஜகவின் கடந்தகால அரசியல் அணுகுமுறைகளை விஜய் கவனித்திருப்பார் என்பதால், அவர் அக்கூட்டணியில் இணைந்து ஏமாற மாட்டார் என்று தான் எதிர்பார்ப்பதாக திருமாவளவன் தெரிவித்தார். 
 
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைய போவதாகப் பரவும் தகவல்களுக்கு மத்தியில், திருமாவளவனின் இந்த பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
 
