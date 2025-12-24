முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய், சீமானிடம் உள்ளது வெறுப்பு அரசியல்.. அதிர்ச்சி அளிக்கிறது: திருமாவளவன்

தொல்.திருமாவளவன்

Siva

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (11:27 IST)
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோரின் சமீபத்திய அரசியல் பேச்சுகள் அதிர்ச்சியளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
சென்னையில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பங்கேற்ற அவர், செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், விஜய் இதுவரை மக்கள் நலனுக்கான எந்தவொரு உருப்படியான திட்டங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார்.
 
குறிப்பிட்ட கட்சிகள் மீது வெறுப்பை கக்குவது மட்டுமே விஜய்யின் அரசியலாக உள்ளது என்றும், இது பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புகளின் மறைமுக செயல்திட்டமோ என்ற சந்தேகம் எழுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
சீமானின் அணுகுமுறைகளும் இதேபோல் அதிர்ச்சியளிப்பதாக கூறிய அவர், வெறுப்பு அரசியலிலிருந்து சிறுபான்மையினரை பாதுகாப்பதே உண்மையான ஜனநாயகம் என்றார். சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதிக்காக போராடும் சக்திகள் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். 
 
2026 தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியலில் புதிய கூட்டணிகள் குறித்து பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், திருமாவளவனின் இந்த விமர்சனம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
Edited by Siva

