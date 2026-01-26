முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திருமாவளவன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை.. திமுக கூட்டணிக்கு பாமக வந்தால் தவெக கூட்டணிக்கு செல்வாரா?

Thol Thirumavalavan VCK Meeting

Siva

, திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (08:59 IST)
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று தனது கட்சியின் உயர்நிலை நிர்வாகிகளுடன் மிக முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்துகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பூத் கமிட்டி பணிகள், தேர்தல் வியூகங்கள் மற்றும் கூட்டணி விவகாரங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, "பாமக இருக்கும் கூட்டணியில் விசிக இருக்காது" என்ற தனது கொள்கை முடிவில் திருமாவளவன் இன்றும் உறுதியாக இருக்கிறார்.
 
தற்போதைய அரசியல் சூழலில், பாமக மீண்டும் திமுக கூட்டணிக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. அப்படி ஒரு சூழல் உருவானால், விசிக திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவது நிச்சயம். அவ்வாறு வெளியேறும்பட்சத்தில், திருமாவளவன் கையில் இருக்கும் ஒரே வாய்ப்பு விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் மட்டுமே. தவெக-விசிக கூட்டணி அமைந்தால், அது தமிழகத்தின் தலித் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பெரும் சக்தியாக மாறும்.
 
ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற திருமாவளவனின் நீண்ட கால கோரிக்கையை விஜய் ஏற்பாரா? அல்லது மீண்டும் திமுகவிலேயே நீடிப்பாரா? என்பது இன்றைய ஆலோசனையின் முடிவில் தெரியவரும். திருமாவளவனின் இந்த அரசியல் நகர்வு தமிழகத்தின் அடுத்தகட்ட அதிகார மாற்றத்தை தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமையப்போகிறது.
 
