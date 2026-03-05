முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதை நான் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை, தானாகவே முடிந்தது.. காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து முதல்வர்..!

Advertiesment
mk stalin
BY: Siva
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (11:23 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (11:24 IST)
google-news
தமிழக அரசியலில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியான நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஒரு குட்டிச்சைகை இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது. 
 
நேற்று இரவு காங்கிரஸ் உடனான நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, காரில் ஏறும்போது 'ஒரு வழியாக முடிந்துவிட்டது' என்பது போல அவர் செய்த சைகை பேசுபொருளானது. இன்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் குடும்பத் திருமண விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர், அந்த வைரல் சைகை குறித்து வெளிப்படையாக பேசினார்.
 
"ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக முடிந்த மகிழ்ச்சியில் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு இயல்பாகவே அந்த பதிலைச் சொன்னேன், அது திட்டமிட்டு செய்ததல்ல" என அவர் விளக்கமளித்தார். 
 
மேலும், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு மாநிலங்களவையில் இரண்டு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் பணிகளுக்காக தான் விரைந்து சென்னை செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், முதல்வரின் இந்த உற்சாகமான மனநிலை திமுக தொண்டர்களிடையே பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காங்கிரஸை அசால்ட்டா டீல் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணிய ஸ்டாலின்!.,. கோட்டைவிட்ட பழனிச்சாமி..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos