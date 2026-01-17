முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெக கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் போய்விட்டால் விசிக நிலை என்ன? திமுக கூட்டணியில் தொடருமா?

VCK Alliance

Siva

, சனி, 17 ஜனவரி 2026 (10:15 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு நிலவும் கூட்டணி மாற்றங்கள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் எதிர்கால நகர்வுகள் குறித்த பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சி, விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' உடன் கைகோர்க்கும் பட்சத்தில், அது திமுக தலைமையிலான கூட்டணியின் பலத்தை வெகுவாக பாதிக்கும். இந்த சூழலில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எடுக்கும் முடிவுதான் தமிழகத்தின் அடுத்தகட்ட அதிகார மையத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமையும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
விசிகவைப் பொறுத்தவரை, அக்கட்சி நீண்டகாலமாக "ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு" என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகிறது. திமுக தனது தனிப்பெரும்பான்மை பலத்தை காட்டி இந்த கோரிக்கையை தொடர்ந்து நிராகரித்து வருவதால், அக்கட்சி தொண்டர்களிடையே ஒருவித அதிருப்தி நிலவுகிறது. அதேநேரம், விஜய் தனது முதல் மாநாட்டிலேயே அதிகாரப் பகிர்வுக்கு பச்சைக்கொடி காட்டியிருப்பது விசிகவின் லட்சியங்களுக்கு ஒரு வடிகாலாக தெரிகிறது. காங்கிரஸ் வெளியேறினால், விசிகவும் தவெக கூட்டணிக்கு செல்லக்கூடும் என்ற கணிப்புகள் வலுவாக உள்ளன.
 
காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக ஆகிய இரு கட்சிகளும் வெளியேறினால், திமுகவின் வாக்கு வங்கி கணிசமாக சரியும். இதை தடுக்க, திமுக தற்போதே விசிகவை அரவணைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

