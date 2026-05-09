அமமுக எம்.எல்.ஏ சம்மதித்து தான் கையெழுத்திட்டார்.. தவெக வெளியிட்ட வீடியோ.!

TTV Dinakaran Vijay
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (08:36 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (08:38 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் அமமுகவிற்கும் இடையே வெடித்துள்ள "ஆதரவு கடித" விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அமமுக எம்.எல்.ஏ. காமராஜ், தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்து கடிதம் வழங்கியதாக ஒரு வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. இது டி.டி.வி. தினகரனின் முழு ஒப்புதலுடன் நடந்ததாகவும், இதில் எந்த ஒளிவுமறைவும் இல்லை என்றும் தவெக தரப்பு விளக்கமளித்துள்ளது. மேலும், தாங்கள் யாருடனும் பேரம் பேச வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.
 
இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தில் அதிரடி திருப்பமாக எம்.எல்.ஏ. காமராஜ் அந்த கடிதத்தில் இருப்பது தனது கையெழுத்தே அல்ல என்று மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து ஆளுநரை இரண்டாவது முறையாக சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன், "எங்கள் எம்.எல்.ஏ-விடம் குதிரை பேரம் நடத்த முயற்சி செய்தார்கள், ஆனால் அவர் தப்பித்து வந்துவிட்டார்" என்று பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
ஒருபுறம் ஆதாரமாக வீடியோ வெளியிடப்பட, மறுபுறம் அது பொய் என்று அமமுக மறுப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் குழப்பத்தையும், இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான மோதல் போக்கையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

