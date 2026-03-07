முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய் - அண்ணாமலை - சீமான் புதுக்கூட்டணியா? திராவிட கட்சிகளுக்கு சவாலாக இருக்குமா?

Vijay TVK
BY: Siva
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (08:38 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (08:40 IST)
தமிழகத்தின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, விஜய், அண்ணாமலை மற்றும் சீமான் ஆகிய மூவரும் இணைவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் சுனாமியாய் எழுந்துள்ளது. 
 
திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தங்களை முன்னிறுத்தும் இந்த 'மும்மூர்த்திகள்' கைகோர்த்தால், அது பல தசாப்த கால இருதுருவ அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என நம்பப்படுகிறது. 
 
விஜய்யின் இளைஞர் பட்டாளம், அண்ணாமலையின் தரவு சார்ந்த அரசியல் மற்றும் சீமானின் உணர்ச்சிமிகு சொற்பொழிவுகள் என இவர்களது பலம் ஒன்றிணைவது திமுக-அதிமுக ஆகிய இரு தரப்பிற்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.
 
இருப்பினும், முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தேர்வு மற்றும் கொள்கை ரீதியான முரண்பாடுகள் இக்கூட்டணி அமைவதில் பெரும் சவாலாக உள்ளன. ஆனால் தடைகளை மீறி "திராவிட எதிர்ப்பு" என்ற ஒற்றை புள்ளியில் இவர்கள் இணைந்தால், அது தமிழக அரசியல் வரைபடத்தை நிச்சயம் மாற்றி அமைக்கும்.

