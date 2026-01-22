முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஒரு எம்.எல்.ஏ கூட இல்லாத கட்சிக்கு எதுக்கு ராஜ்ய சபா சீட்? ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சிக்கு ராஜ்யசபா சீட் தரக்கூடாதுன்னு சட்டம் வரணும்..!

Rajya sabha

Siva

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (08:45 IST)
இந்திய ஜனநாயகத்தில் மாநிலங்களவை என்பது மாநிலங்களின் உரிமைகளை பிரதிபலிக்கும் மிக உயரிய இடமாகும். ஆனால், சமீபகாலமாக தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு எம்.எல்.ஏ. கூட இல்லாத கட்சிகளுக்கு, பெரிய கட்சிகள் தங்களின் கோட்டாவில் இருந்து ராஜ்யசபா இடங்களை 'தானமாக' வழங்குவது ஒரு வழக்கமாக மாறிவிட்டது. இது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை மாண்புகளுக்கே எதிரானது என்ற விமர்சனம் வலுவாக எழுந்துள்ளது.
 
சட்டமன்றத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இருக்கும் எண்ணிக்கையை பொறுத்தே ஒரு கட்சிக்கு ராஜ்யசபா இடங்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அரசியல் சாசனத்தின் நோக்கம். ஆனால், தேர்தல் கூட்டணிக்காக பேரங்கள் பேசப்பட்டு, ஒரு எம்.எல்.ஏ. கூட இல்லாத கட்சிகளுக்கு இந்த இடங்கள் தாராளமாக வழங்கப்படுகின்றன. இது மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது மக்கள் செல்வாக்கு இல்லாதவர்கள் குறுக்கு வழியில் நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்வதற்கு சமமாகும்.
 
எனவே, ஒரு கட்சி மற்றொரு கட்சிக்கு தனது ராஜ்யசபா இடங்களை விட்டுக்கொடுக்க கூடாது என்ற சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். எந்த கட்சிக்கு சட்டமன்றத்தில் போதிய பலம் இருக்கிறதோ, அந்த தொண்டர்களுக்கோ அல்லது அக்கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கோ மட்டுமே அந்த வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் மாநிலங்களவையின் கண்ணியம் காக்கப்படும். 
 
அரசியல் ஆதாயத்திற்காக வழங்கப்படும் இத்தகைய 'சீட்' கலாச்சாரம் ஜனநாயகத்தை சிதைக்கும் ஒரு செயலாகும்.
 
Edited by Siva

