முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாட்டை விட்டு ஓடிய அதிபர்! மடகாஸ்கர் ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராணுவம்! - Gen Z புரட்சியால் வந்த வினை!

Advertiesment
Madagacar protest

Prasanth K

, புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (08:54 IST)

மடகாஸ்கர் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஜென் ஸீ புரட்சியால் அந்நாட்டு அதிபர் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடியதால் ஆட்சி கவிழ்ந்தது.

 

நேபாளம், இந்தோனேஷியாவை புரட்டிப் போட்ட ஜென் ஸீ இளைஞர்கள் போராட்டம் மடகாஸ்கர் நாட்டிலும் சூடு பிடித்தது. ஊழல் ஆட்சி, வறுமை, தண்ணீர் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து ஆளும் அதுபர் ஆண்ட்ரே ரஜோலினாவுக்கு எதிராக இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் வெடித்த வன்முறையில் 6 பேர் பலியானார்கள்.

 

அதை தொடர்ந்து போராட்டம் கலவரமாக மாறிய நிலையில் ஜென் ஸீக்கு ராணுவமும் தனது ஆதரவை தெரிவித்தது. இதனால் அதிபர் ஆண்ட்ரே ரஜோலினா நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடிய நிலையில், மடகாஸ்கர் ஆட்சியை ராணுவம் கைப்பற்றியுள்ளது.

 

நேபாளத்தில் புரட்சி நடந்தபோது இளைஞர்களே தங்களுக்கான அடுத்த பிரதமரை தேர்வு செய்தனர். ஆனால் மடகாஸ்கரில் இளைஞர்கள் போராட்டத்தை பயன்படுத்தி ராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சொந்த மக்களை சுட்டுக் கொல்லும் ஹமாஸ் குழு! இஸ்ரேல் படை வெளியேறியதும் புதிய பிரச்சினை?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos