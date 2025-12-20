பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு எங்களை பார்த்து ஒட்டுமொத்த நாடே வியக்கும்: செங்கோட்டையன்

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது கட்சியின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசினார்.
தவெக மீதான விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த அவர், "தவழும் குழந்தைகள் தான் வளர்ந்து பெரியவர்களாகி தன்னாட்சி நடத்துவார்கள்; அதுவே இயல்பு. நாங்கள் களத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா என்பது தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போது அனைவருக்கும் தெரியவரும்," என்று குறிப்பிட்டார்.
அடுத்த பொதுக்கூட்டம் குறித்து தலைவர் விஜய்யுடன் ஆலோசித்து விரைவில் இடம் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்த அவர், தேர்தல் வியூகம் குறித்து பேசுகையில் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார். "பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு எங்களுடைய அரசியல் திருப்புமுனையைப் பார்த்து ஒட்டுமொத்த நாடே வியக்கும்," என்று அவர் சூசகமாக குறிப்பிட்டார்.
செங்கோட்டையனின் இந்த பேட்டி, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கு தயாராகி வருவதைக் காட்டுகிறது. விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் பொங்கலுக்குப் பிறகு புதிய வேகமெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.