முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழகத்தில் போதை வேட்டை ஆரம்பம்.. முதல்வர் விஜய் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

Advertiesment
vijay
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (16:42 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (16:43 IST)
google-news
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், பதவியேற்ற முதல் கையெழுத்திலேயே தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றுவதற்கான 'வேட்டையை' தொடங்கிவிட்டார். இளைய தலைமுறையை சீரழிக்கும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தை வேரோடு அறுக்க, மாநிலம் முழுவதும் 65 புதிய போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல் நிலையங்களை அமைக்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 37 மாவட்டங்களில் தலா ஒரு நிலையமும், 9 மாநகரங்களில் 28 நிலையங்களும் போர்க்கால அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட உள்ளன.
 
இந்த சிறப்புப் பிரிவுகளில் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன், 'சிங்கப்பெண்' அதிரடிப்படை வீராங்கனைகளும் களமிறக்கப்பட உள்ளனர். வெறும் அறிவிப்போடு நிற்காமல், போதைப்பொருள் மாஃபியாக்களை ஒடுக்க ஒரு பலமான கட்டமைப்பை அவர் உருவாக்கியுள்ளது மக்கள் மத்தியில் பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தப்பு செய்கிறவர்கள் பதுங்கிக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது; ஏனெனில் இது வேடிக்கை பார்க்கும் அரசல்ல, போதையை ஒழிக்க வந்த விஜய்யின் அரசு.
 
சினிமாவில் அநீதிகளை தட்டிக்கேட்ட நாயகன், இன்று கோட்டையில் அமர்ந்து சமூக தீமைகளுக்கு எதிராக உண்மையான வேட்டையை தொடங்கியுள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் எவ்வித சமரசமும் இல்லை என்பதை இந்த முதல் நடவடிக்கை பறைசாற்றுகிறது. 
 
தமிழகத்தை பாதுகாப்பான மாநிலமாக மாற்ற முதல்வர் எடுத்துள்ள இந்த துணிச்சலான முடிவு, ஒரு புதிய பொற்காலத்தின் தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ராகுல் காந்தியை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு முதல் கையெழுத்து போட்ட முதல்வர் விஜய்.. டெல்லி இதை ரசிக்குமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos