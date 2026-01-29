முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ராகுல் காந்தியுடன் கனிமொழி சந்திப்பு.. இருவரும் பேசியது என்ன?

DMK Congress Alliance 2026

Siva

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (11:30 IST)
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, அங்கிருந்து விலகி விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்கள் நிலவி வந்தன. இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியை தனது அணியிலேயே தக்கவைக்க திமுக மேலிடம் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, திமுக எம்.பி. கனிமொழி நேற்று இரவு அவசரமாக டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டார். அங்கு ராகுல் காந்தியை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனைகளை நடத்தினார். இந்த சந்திப்பின் போது, இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால நட்பு மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. இந்த தூது முயற்சியின் பலனாக, 2026 தேர்தலிலும் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்வது கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இருப்பினும், காங்கிரஸுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் மற்றும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு அளிக்கப்படுமா என்பது குறித்த இறுதிக்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் இன்று நடைபெற உள்ளன. விஜய்யின் வருகையால் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றங்களுக்கு மத்தியில், திமுக தனது பலமான கூட்டணியை சிதையாமல் பாதுகாப்பதில் வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
