அதிமுக கூட்டணியும் ஸ்ட்ராங் ஆயிருச்சு.. திமுக கூட்டணியும் ஸ்ட்ராங்க இருக்குது.. விஜய் பின்வாங்குறது தான் நல்லது..!

vijay

Siva

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (08:25 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மாபெரும் யுத்தத்திற்கு தயாராகி வருகிறது. ஒருபுறம், ஆளுங்கட்சியான திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளை தக்கவைத்துக்கொள்வதில் முனைப்பு காட்டி வருகிறது. மறுபுறம், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக, பாஜகவின் ஆதரவோடும், டிடிவி தினகரன் போன்றவர்களின் இணைப்போடும் ஒரு பலமான கூட்டணியை கட்டமைத்துள்ளது.
 
இந்த இரு பெரும் திராவிட கூட்டணிகளும் தங்களின் வாக்கு வங்கிகளை தற்காத்துக்கொள்ளப் பெரும் வியூகங்களை வகுத்துள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஒரு நெருக்கடியான சூழலை சந்தித்துள்ளது. எந்தவொரு பெரிய கூட்டணியும் இல்லாமல், தனித்து நின்று இரு பெரும் துருவங்களை எதிர்ப்பது என்பது அரசியல் ரீதியாக தற்கொலைக்குச் சமமானது என பல விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். ஒருவேளை விஜய் இப்போது தீவிர அரசியலில் இருந்து சற்று பின்வாங்கி அல்லது ஒரு பலமான அணியுடன் சேராமல் போனால், அவரது வாக்குகள் சிதறிப்போகும் அபாயம் உள்ளது.
 
தற்போதைய சூழலில், திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கூட்டணிகளும் இரும்புக்கோட்டை போல வலுவாக இருப்பதால், விஜய் தனது வியூகத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். போர்க்களத்தில் பின்வாங்குவது என்பது தோல்வியல்ல, அது சரியான நேரத்திற்காக காத்திருக்கும் ஒரு தந்திரம். எனவே, பலமான கூட்டணிகளுக்கு இடையே சிக்கி நசுங்குவதை விட, காலத்தையும் சூழலையும் கணித்து விஜய் செயல்படுவதே அவரது அரசியல் எதிர்காலத்திற்கு நல்லது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
