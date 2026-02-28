முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவெக கதை முடிஞ்சிப் போச்சி!.. திமுக 200 தொகுதிகளில் வெற்றி!.. தமீமுன் அன்சாரி பேட்டி...

Advertiesment
vijay stalin
BY: Mahendran
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (16:43 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (16:45 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியது முதலே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசிவந்தார். அதுவும் சமீப காலமாக திமுக ஒரு தீய சக்தி என எல்லா மேடைகளிலும் பேசுகிறார். இது திமுகவினருக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே, விஜயை அவர்களும் பதிலுக்கு திட்டி வருகிறார்கள்.. ‘கரூரில் அவரைப் பார்க்க வந்த மக்கள் உயிரிழந்த போது கூட அதை பார்க்காமல் அங்கிருந்து ஓடிப்போனவர்தான் விஜய்.. இவருக்கு மற்ற கட்சிகளை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?’ என அவர்கள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் அதிமுகவை ஊழல் கட்சி.. பாஜகவின் அடிமையாக இருக்கிறது என விஜய் பேச தற்போது அதிமுகவும் விஜயை கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்திருக்கிறார்..

அதோடு விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.. நடிகையோடு விஜய்க்கு தொடர்பு என அவரின் மனைவியே சொன்னது கண்டிப்பாக விஜயின் அரசியல் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும்.. வாக்குகள் கூட குறையும் என சிலர் சொல்கிறார்கள்.. சிலரோ அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்கிறார்கள்..

இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமீமுன் அன்சாரி ‘முதல்வர் கடந்த கால வேறுபாடுகளை எல்லாம் மறந்து பெருந்தன்மையாக நடந்து கொள்கிறார்.. திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும், 34 தொகுதிகளில் கூட எதிர்க்கட்சிகள் வெல்வது கடினம்.. திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என விஜய் சொன்ன கருத்து நேற்று மாலை 5 மணியோடு முடிந்து விட்டது’ என கூறியிருக்கிறார்

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அரசியல்வாதிங்களும் மனுஷங்கதான்!.. விஜய் விவகாரத்து பற்றி கருத்து சொன்ன குஷ்பு!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos