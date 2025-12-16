முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்ட விதிமுறைகள் இல்லாதபோது, தி.மு.க. மட்டும் எப்படி கூட்டம் நடத்தியது? பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி

Advertiesment
தம்பிதுரை

Mahendran

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (10:18 IST)
தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இன்னும் வகுக்கப்படாத நிலையில், ஆளும் தி.மு.க.வுக்கு மட்டும் திருவண்ணாமலையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது குறித்து, அ.தி.மு.க. எம்.பி. தம்பிதுரை ராஜ்யசபாவில் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
பிரசாரங்களை நடத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்கும்படி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தும், தமிழக அரசு அதை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார். இதனால் எதிர்க்கட்சிகளால் பொதுக்கூட்டங்களோ, பேரணிகளோ நடத்த முடியவில்லை என்றும், தி.மு.க.வுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது ஏன் என்றும் வினவினார்.
 
ஈரோடு இடைத்தேர்தலின்போது வாக்காளர்களை அடைத்து வைத்ததன் மூலம் தி.மு.க. ஜனநாயக உரிமைகளை பறிப்பதாகவும், தோல்வி பயத்தில் 'திருட்டு வேலை' பார்ப்பதாகவும் தம்பிதுரை கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார்.
 
தம்பிதுரையின் இக்கருத்துக்கு தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், ராஜ்யசபாவில் அமளி ஏற்பட்டது. ராஜ்யசபா தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இருதரப்பையும் அமைதிப்படுத்த முயன்றும், விவாதம் காரசாரமாக தொடர்ந்தது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பங்குச்சந்தை இன்று 2வது நாளாக திடீர் சரிவு.. இன்றைய நிப்டி நிலவரம் என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos