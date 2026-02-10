முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காரைக்கால் மீனவர்களை சிறைபிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்.. இது என்ன புதுசா இருக்குது?

Advertiesment
ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்

Siva

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (08:59 IST)
தமிழக கடற்பரப்பில் வழக்கமாக இலங்கை கடற்படைதான் இந்திய மீனவர்களை சிறைபிடிப்பது வழக்கம். ஆனால், தற்போது ஒரு அதிரடி மாற்றமாக அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியை சேர்ந்த காரைக்கால் மீனவர்களை ராமேஸ்வரம் மீனவர்களே சிறைபிடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராமேஸ்வரம் மற்றும் காரைக்கால் மீனவர்களிடையே மூண்டுள்ள இந்த மோதல் கடற்கரை கிராமங்களில் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
 
அனுமதியின்றி பாக் ஜலசந்தி பகுதியில் காரைக்கால் மீனவர்கள் மீன்பிடித்ததே இந்த நடவடிக்கைக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. காரைக்கால் மீனவர்களின் இத்தகைய எல்லை மீறிய செயல்களால், தங்களுக்கு இலங்கை கடற்படையின் தொல்லை அதிகரித்து வருவதாக ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள், காரைக்கால் மீனவர்கள் 9 பேரை அவர்களது படகுடன் சிறைபிடித்துக் கரைக்கு கொண்டு வந்தனர்.
 
சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். எல்லையை மீறி மீன்பிடிப்பது இரு மாநில மீனவர்களிடையே மோதலைல் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரிஸ்க் வேண்டாம்.. திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்போம்.. முடிவெடுத்துவிட்டதா காங்கிரஸ் தலைமை?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos