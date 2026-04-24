தென்காசி: ஆலங்குளம் தொகுதியில் இரவு 9 மணி வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு

தென்காசி தேர்தல் செய்திகள்
BY: பாலகிருஷ்ணன்
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:28 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:30 IST)
17-வது தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று மாநிலம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. பல இடங்களில் மக்கள் அதிக ஆர்வமுடன் வாக்களித்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தொகுதியில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் இரவு 9 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நீடித்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையேயும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட 235-வது வாக்குச்சாவடியில் நேற்று காலை முதலே மக்கள் அமைதியான முறையில் வாக்களித்து வந்தனர். மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நேரம் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைய இருந்த நிலையில், வாக்குப்பதிவு முடிவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு திடீரென சுமார் 185 வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பதற்காக அங்கு திரண்டனர். இதனால் அந்த வாக்குச்சாவடி வளாகத்தில் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
 
தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி, மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச்சாவடி எல்லைக்குள் வந்து வரிசையில் காத்திருக்கும் அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வாக்களிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். அதனடிப்படையில், கடைசி நேரத்தில் அங்கு திரண்ட 185 பேருக்கும் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளால் உடனடியாக 'டோக்கன்கள்' வழங்கப்பட்டன.
 
மாநிலம் முழுவதும் பொதுவான வாக்குப்பதிவு நேரத்தை நீட்டிக்கத் தேர்தல் ஆணையம் மறுத்துவிட்ட போதிலும், இந்த டோக்கன் வழங்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. இதனால் அந்த 235-வது பூத்தில் மட்டும் இரவு 9 மணி வரை வாக்குப்பதிவு தொடர்ந்து நடைபெற்றது. காவல்துறை பாதுகாப்புடன், அதிகாரிகள் பொறுமையாக அனைவருக்கும் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்தனர்.

