இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் கொடுப்பது திடீர் நிறுத்தம்.. சென்னை மாநகர போக்குவரத்து முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு பயணச்சீட்டு இயந்திரங்களில் திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, தற்காலிகமாக அச்சிடப்பட்ட காகித டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறினால், பேருந்துகளில் இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் வழங்கும் முறை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் விளைவாக, பயணிகள் தற்போது யூபிஐ , டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட்டுகள் மற்றும் 'சென்னை ஒன்' செயலி போன்ற டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்ற சேவைகளை பயன்படுத்த முடியாது.
ஆன்லைன் மூலம் எளிதாக பயணச்சீட்டு பெற்று வந்த பயணிகளுக்கு இந்த திடீர் மாற்றம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்ப பிரச்சினை முழுமையாக சரிசெய்யப்படும் வரை, நடத்துனர்கள் வழங்கும் அச்சிடப்பட்ட காகித டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ளுமாறும், பயணிகள் இதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறும் போக்குவரத்து கழகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் முறையிலிருந்து மீண்டும் பழைய காகித முறைக்கு மாறியுள்ளதால், சில்லறை தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.