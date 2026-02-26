முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
டிவி விவாதங்களில் மொக்கை வாங்கும் தவெக!.. விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு..

vijay
BY: BALA
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:21 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:22 IST)
ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் போலவே அந்த கட்சி சார்பாக ஊடகங்களில் பேசும் நபர்களும் மிகவும் முக்கியம். அவர்களுக்கு கட்சியை பற்றிய அடிப்படை கொள்கை, எதிர்க்கட்சிகளின் பலவீனம்,, எதிர்க்கட்சிகள் செய்யும் தவறுகள், ஆட்சியில் உள்ள குறைகள் என எல்லாமே தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

அப்படி இருந்தால்தான் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் பங்கேற்கும் போது சரியான கருத்தை முன்வைத்து விவாதம் செய்ய முடியும். அப்படி இல்லாமல் அரைகுறை விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டும், வாட்ஸ்-அப்பில் வரும் தகவல்களை பார்த்து தொலைக்காட்சி விவாடங்களுகு போனால் மொக்கை வாங்க வேண்டியிருக்கும்..

அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளே இந்த விஷயத்தில் கோட்டை விட்டிருக்கிறார்கள்.. இந்த கட்சிகளை சேர்ந்த பலரும் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் உளறிக்கொட்டி பல்பு வாங்கியிருக்கிறார்கள். தற்போது தவெக அந்த இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.. தவெக சார்பாக டிவி விவாதங்களிலும், யுடியூப் பேட்டிகளிலும் பேசும் சிலர் மொகையாக பேசி தொடர்ந்து பல்பு வாங்கி வருகிறார்கள்.

இது தொடர்பான சில வீடியோக்கள் சமீபத்தில் வெளியாகி பலரையும் சிரிக்க வைத்தது.
ஏற்கனவே தவெகை பிடிக்காதவர்கள் விஜயின் ஆதரவாளர்கலை தற்குறி என விமர்சித்து வரும் நிலையில் இதுபோன்று ட்ரோல் வீடியோக்கள் கிடைத்தால் விடுவார்களா?.. தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் அந்த வீடியோக்களை பகிர்ந்து நக்கலடித்து வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில்தான் தலைமையின் அனுமதியின்றி மாநில மற்றும் மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் தோழர்கள் யாரும் எவ்வித ஊடக வாதங்களிலும் கலந்து கொள்ளக்கூடாது, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், விவாதங்கள், நேரடி பேட்டிகள் மற்றும் youtube உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களுக்கு நேர்காணல் வழங்குவது பற்றி தலைமையிடம் தெரிவித்து முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என தவெக பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்..

