விஜயை கட்டியணைத்த உதயநிதி!.. கைபிடித்து கூட்டிச்சென்ற முக ஸ்டாலின்..

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (15:32 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (16:20 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. இதையடுத்து கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். நேற்று அவர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக விஜய்க்கு ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
இன்று காலை சட்டசபையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவருக்கு பின் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள், அதிமுக மற்றும் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினை சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள அவரின் வீட்டில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். வீட்டிற்குள் விஜய் சென்றதும் உதயநிதி விஜயை கட்டிதழுவி வரவேற்றார். மேலும், முக ஸ்டாலின் விஜயை கட்டித்தழுவியதோடு அவரின் கையை பிடித்து வீட்டிற்குள் கூட்டி சென்றார். அதன்பின் இருவரும் பரஸ்பரம் சால்வை அணிந்து மரியாதை செலுத்தினர்.
பிரச்சார கூட்டங்களில் திமுகவை விஜய் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். ஆனாலும், சட்டமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏவாக முதல்வரான அன்றே முக ஸ்டாலினை விஜய் சந்திக்க சென்றது அரசியல் நாகரீகமாக பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, பாமக அன்புமணி ஆகியோரை விஜய் சந்திக்கவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.