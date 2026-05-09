திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசுகிறார்.. ஏன் முடிவை அறிவிப்பதில் தாமதம்: தமிழிசை கேள்வி..!

தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (15:12 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (15:23 IST)
தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், ஆட்சியமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் காரசாரமான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். 
 
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் கட்சிகளின் நிலைப்பாட்டை அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
 
"தவெகவினர் திருமாவளவனின் ஆதரவுக்காக காத்திருப்பதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால், 'நானும் இடதுசாரிகளும் இணைந்தே முடிவெடுப்போம்' என்று முன்னர் கூறிய திருமாவளவன், இப்போது ஏன் தயங்குகிறார்?" என தமிழிசை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மேலும், இந்த தாமதத்தின் பின்னணியில் ஏதேனும் பேரம் பேசப்படுகிறதா? என்ற அதிரடி வினாவையும் அவர் தொடுத்துள்ளார்.
 
கூட்டணி கட்சிகள் தங்களின் அரசியல் சுயலாபத்திற்காக முடிவுகளை தள்ளிப்போட்டுவிட்டு, இறுதியில் ஆளுநரின் செயல்பாடுகளையும், பாரதிய ஜனதா கட்சியையும் குறை சொல்வது எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவறும் கட்சிகள், தங்கள் பலவீனத்தை மறைக்க பாஜக மீது பழி சுமத்துவதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
 
திருமாவளவனின் ஒருமித்த முடிவு தவெக-வின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கவுள்ள நிலையில், தமிழிசையின் இந்த "பேரம்" குறித்த விமர்சனம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. மே 10-க்குள் தீர்வு கிடைக்குமா அல்லது தமிழகம் ஆளுநர் ஆட்சியை நோக்கி நகருமா என்பது இன்னும் சில மணிநேரங்களில் உறுதியாகிவிடும்.
 
Edited by Siva

