’ஜனநாயகன்’ விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதை நம்ப மாட்டேன்: தமிழிசை செளந்திரராஜன்

தளபதி விஜய் நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் தான் தனது திரையுலக பயணத்தின் இறுதிப் படம் என்று அவர் அறிவித்துள்ள நிலையில், அதனை தான் நம்ப தயாராக இல்லை என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் அளித்துள்ள பேட்டி அரசியல் மற்றும் திரை வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
தமிழக அரசியலில் நடிகர்கள் ஒரு பெரிய கனவுடன் வருவது வழக்கம் என்றும், ஆனால் நிஜ அரசியல் களத்தில் அந்த திட்டங்கள் தோல்வியடையும் போது அவர்கள் மீண்டும் திரையுலகிற்கே திரும்பிவிடுவார்கள் என்றும் தமிழிசை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
"அரசியல் கனவு நனவாகவில்லை என்றால் நடிகர்கள் கேமரா முன்னால் சென்றுவிடுவது தான் தமிழகத்தின் வரலாறு; விஜய்யின் நிலையும் அதுவாகத்தான் இருக்கும்" என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
விஜய்யின் அரசியல் வருகையை ஒரு 'காட்டாற்று வெள்ளம்' என அவரது தொண்டர்கள் கொண்டாடி வரும் வேளையில், தமிழிசையின் இந்த கருத்து தவெக ஆதரவாளர்களிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'ஜனநாயகன்' படத்தின் ரிலீஸ் நெருங்கி வரும் சூழலில், இத்தகைய அரசியல் விமர்சனங்கள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளன.