விஜய் தம்பி.. சின்ன தம்பி.. அவர் ஒரு ஜீரோ!.. தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நக்கல்..

நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து திமுகவை மட்டுமே கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். அதிமுகவையும். பாஜகவும் பெரிதாக விமர்சிக்கவில்லை.. அதிகபட்சமாக பாஜக தனது கொள்கை எதிரி என்று மட்டும் கூறினார். எப்படியும் விஜய் தங்களின் கூட்டணிக்கு வந்து விடுவார் என எதிர்பார்த்த அதிமுகவும், பாஜகவும் கரூர் சம்பவத்தில் கூட விஜய்க்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வந்தன. ஆனால் விஜய் இப்போது வரை NDA கூட்டணியில் இணையவில்லை.
இந்நிலையில்தன், நேற்று நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘அதிமுக ஊழல் படிந்த அடிமை கட்சி’ என பேசினார். இதுபற்றி செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் ‘விஜய் தம்பி ஒரு சின்ன தம்பி.. நம் வீட்டில் விவரம் தெரியாது ஒரு பிள்ளை பேசினால் ப்படி எடுத்துக் கொள்வோமா அப்படித்தான் அவரை பேச்சை நான் பார்க்கிறேன்.
202-ல் என்.டி.ஏ கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் விஜய் நிம்மதியாக அரசியல் செய்யலாம்.. ஒருவேளை திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் கரூர் சம்பவத்தை நினைவில் வைக்க வேண்டும்.. திரைத்துறையில் இருந்து வந்தவுடனே முதலமைச்சர் ஆவது கடினம்.. விஜய்க்கு அரசியலில் அனுபவம் போதாது.. தனித்துவிடப்பட்டதால் இப்படி பேசுகிறார் என நினைக்கிறேன்.
விஜய் பேசுவதால் NDA குறைந்து போய்விடாது.. திமுகவுகும் என்.டி.ஏ-வுக்கும் இடையேதான் போட்டி.. விஜய் அரசியலில் ஜீரோ.. ஜீரோ தனியாக இருந்தால் மதிப்பில்லை.. இன்னொரு எண்ணுடன் இருந்தால்தான் மதிப்பு.. எந்த கூட்டணி தேர்வில் வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த கூட்டணிக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும்’ என கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.