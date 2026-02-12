234 தொகுதிகளிலும் 6 குழுக்கள்!.. தேர்தல் பணிகளில் அடிச்சி தூக்கும் தவெக...

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி முழு அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவை எப்படியாவது தோற்கடிக்க வேண்டும் என விஜய் நினைக்கிறார். பிரபலமான நடிகராக இருந்ததால் அவரின் ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் வாக்குகள் தனக்கு கிடைக்கும் என விஜய் நம்புகிறார்..
ஒருபக்கம் கட்சி துவங்கி இரண்டு வருடத்தில் விஜய் முதல்வராக முடியாது.. கட்சி பணி என்பது முழுவதும் வேறு.. அரசியலை அவ்வளவு சாதாரணமாக செய்து விட முடியாது.. என எதிர்கட்சிகள் சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனால், அதையெல்லாம் காதல் வாங்கிக் கொள்ளாமல் தேர்தல் வேலைகளில் வேகம் காட்ட துவங்கியிருக்கிறது. இந்நிலையில், தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள 234 தொகுதிகளிலும் தலா 6 முக்கிய குழுக்களை அமைக்க தவெக திட்டமிட்டிருக்கிறது.
சட்டம் ஒழுங்கு, பிரச்சாரம், பூத் மேலாண்மை, ஐடி விங், போக்குவரத்து, உணவு என ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 60 நிர்வாகிகளை நியமிக்க தவெக திட்டமிட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு குழுவிலும் 10 நபர்கள் இருக்க வேண்டும். சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறையில் குழுவில் குறைந்தபட்சம் மூன்று வழக்கறிஞர்கள் இடம்பெற வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
மேலும், ஒரு குழுவில் உள்ளவர் மற்றொரு குழுவிலோ அல்லது வேறு தொகுதியிலோ பணிபுரியக் கூடாது.. குழுவில் உள்ள நபர்கள் அந்தந்த தொகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. குழுக்கள் மூலம் தேர்தல் களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்த பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்.