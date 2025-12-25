பெரியார், காமராஜரை கையில் எடுத்த விஜய்.. பாரதியாரை கையில் எடுத்த சீமான்.. யாருக்கு மக்கள் ஆதரவு?

தமிழக அரசியலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் அண்மைக்கால செயல்பாடுகள் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளன. அரசுப் பேருந்துகளில் "தமிழ்நாடு" என்ற பெயரை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவது மற்றும் பெரியார் பெயரில் அமைந்துள்ள ஊர்களுக்கு அந்தந்த மண்ணின் பூர்வகுடி தலைவர்களின் பெயர்களை சூட்ட கோருவது போன்ற போராட்டங்கள் கவனத்தை பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக, தவெக தலைவர் விஜய் அவர்கள் காமராஜர் மற்றும் பெரியாரின் கொள்கைகளை முன்னெடுப்பதை சிலர் விமர்சிக்கும் வேளையில், சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி பாரதியாரின் பெண்ணியம் மற்றும் தமிழ்ப்பற்று போன்ற கொள்கைகளை மட்டும் ஏற்பதாகக் கூறுவது ஒரு புதிய அரசியல் நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்திய தேசியம் தங்களின் முதன்மை எதிரி என்றும், தமிழ் தேசியமே தங்களின் ஒற்றை இலக்கு என்றும் அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் அறிவிப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தகைய தீவிரமான நிலைப்பாடு, இந்திய இறையாண்மையை மதிக்கும் தேசியவாத வாக்காளர்களை கட்சியிலிருந்து அப்புறப்படுத்தக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
அதே வேளையில், திராவிட மற்றும் இந்திய தேசிய கொள்கைகளுக்கு மாற்றாக தூய தமிழ் தேசியத்தை முன்வைப்பதன் மூலம் இளைஞர்களை கவர சீமான் முயற்சிக்கிறார். திராவிட கொள்கைக்கும் தமிழ் தேசியத்திற்கும் இடையிலான இந்த சித்தாந்தப் போர், வரும் தேர்தல்களில் ஒரு முக்கிய திருப்பமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.