நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

வானிலை அறிக்கை

Mahendran

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (10:34 IST)
தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
குமரிக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய அரபிக் கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இந்த மழைப்பொழிவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இன்று டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதேநேரம், நீலகிரி மற்றும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கடும் குளிர் நிலவுவதுடன், உறைபனி ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகாலை வேளைகளில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கடல் சீற்றமாக இருக்கும் என்பதால் தென்தமிழக கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

