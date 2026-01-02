முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முதல்வரின் அறிவிப்பை பொறுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை.. ஜாக்டோ ஜியோ தகவல்..

Advertiesment
தமிழ்நாடு ஆசிரியர்கள் போராட்டம்

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (15:53 IST)
தமிழகத்தில் 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' மற்றும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் இன்று எட்டாவது நாளை எட்டியுள்ளது. 
 
கடந்த எட்டு நாட்களாக போராட்டம் நீடித்து வரும் நிலையில், அரசின் தரப்பிலிருந்து இதுவரை சாதகமான அறிவிப்பு ஏதும் வெளியாகாதது ஆசிரியர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர். 22 ஆண்டுகால நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு, பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முதல்வர் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவை எடுப்பார் என நம்புவதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். முதல்வரின் அறிவிப்பு மற்றும் அரசாணையை பொறுத்தே தங்களது அடுத்தகட்ட போராட்டத்தின் வீரியம் அமையும் என்றும் அவர்கள் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளனர்.
 
இதற்கிடையில், வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை தொடங்கப்போவதாக ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இரண்டு படகுகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தா? அமெரிக்க ராணுவத்தின் கைவரிசையா? 5 பேர் பலி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos