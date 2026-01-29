முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜனவரி 27ஆம் தேதி வெளியான எஸ்ஐ தேர்வு முடிவுகள் திரும்ப பெறுவதாக அறிவிப்பு.. விண்ணப்பதாரர்கள் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
TNUSRB SI Exam Results 2026

Siva

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (16:29 IST)
தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் கடந்த 27-ஆம் தேதி வெளியிட்ட காவல் உதவி ஆய்வாளர் தேர்வு முடிவுகள் திடீரென நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள செய்தி, தேர்வர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
நீண்ட காத்திருப்புக்கு பிறகு வெளியான முடிவுகளால் மகிழ்ச்சியில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது.
 
தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, மென்பொருள் பிழை காரணமாக முடிவுகளில் சில தவறுகள் ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. மதிப்பெண் கணக்கீட்டிலோ அல்லது தரவரிசைப் பட்டியலிலோ குளறுபடிகள் நடந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. 
 
இதன் காரணமாக, தேர்வாணையம் உடனடியாக அந்த முடிவுகளை இணையதளத்தில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, தற்போது அவற்றை நிறுத்தி வைப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
 
பிழைகள் முழுமையாகச் சரிசெய்யப்பட்ட பிறகு, சரியான மற்றும் திருத்தப்பட்ட உதவி ஆய்வாளர் தேர்வு முடிவுகள் விரைவில் மீண்டும் அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்வாணையம் உறுதி அளித்துள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

41 பேர் இறந்தபோது நேரில் போகாதவர் ஒரு தலைவரா?!.. விஜயை விளாசிய பழனிச்சாமி!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos