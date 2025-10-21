முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கடந்த ஆண்டை விட கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு உயர்வு.. தீபாவளி டாஸ்மாக் விற்பனை எத்தனை கோடி?

Advertiesment
மது விற்பனை

Mahendran

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (18:33 IST)
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் கடைகளில் மூன்று நாட்களில் ரூ.790 கோடி மதிப்புள்ள மதுபானங்கள் விற்பனையாகி சாதனை படைத்துள்ளன. இது கடந்த ஆண்டு தீபாவளியின்போது விற்பனையான ரூ.438 கோடியை விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு ஆகும்.
 
மூன்று நாள் விற்பனை விவரம்:
 
அக்டோபர் 18: ₹230 கோடி
 
அக்டோபர் 19: ₹293 கோடி 
 
அக்டோபர் 20: ₹266 கோடி
 
மது விற்பனையில் மதுரை மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. அங்கு அதிகபட்சமாக ₹170 கோடிக்கு மதுபானங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. அடுத்த இடங்களில் சென்னை (₹158 கோடி), திருச்சி (₹157 கோடி), மற்றும் சேலம் (₹153 கோடி) ஆகிய மாவட்டங்கள் உள்ளன. மொத்த விற்பனை ₹790 கோடியை தாண்டி சென்றுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என் தந்தை என் மனைவியை திருமணம் செய்து கொண்டார்.. மரணத்திற்கு முன் இளைஞர் வெளியிட்ட வீடியோவால் அதிர்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos