இன்று முதல் ரூபாய் 3000 மற்றும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு.. முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிறார்..

தமிழக பொங்கல் பரிசு

Siva

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (08:45 IST)
தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் இன்று முதல் மாநிலம் முழுவதும் தொடங்குகிறது. ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு ஆகியவற்றுடன், இந்த ஆண்டு கூடுதலாக ரூ.3000 ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படுகிறது. 
 
இந்த திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று முறைப்படி தொடங்கி வைக்கிறார். கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரொக்க பணம் வழங்கப்படாத நிலையில், இந்த ஆண்டு ரூ.3000 வழங்கப்படுவது பொதுமக்களிடையே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இருப்பினும், இந்த அறிவிப்பு அரசியல் ரீதியான விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர்களை கவரும் நோக்கில் வழங்கப்படும் "தேர்தல் கால கையூட்டு" இது என எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றன. 
 
மக்கள் வரிப்பணத்தை தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக அரசு பயன்படுத்துவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இதனால் பொங்கல் பரிசு விநியோகம் மகிழ்ச்சியையும் தாண்டி அரசியல் ரீதியான பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள நியாயவிலை கடைகளில் இதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
 
