நாளையுடன் முடிவடையும் சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம்.. கவர்னர் கையில் 4 வழிகள்..!

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (15:06 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (15:13 IST)
தமிழகத்தின் 16-வது சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் நாளை அதாவது மே 10ஆம் தேதி முடிவுக்கு வரும் நிலையில், அடுத்தது என்ன என்ற கேள்வி மாநிலத்தையே உலுக்கி வருகிறது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களை பிடித்து தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்திருக்கும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் , ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை எட்ட முடியாமல் திணறி வருகிறது.
தற்போது காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரிகளின் ஆதரவுடன் தவெக வசம் 116 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். ஆட்சியமைக்க இன்னும் 2 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே தேவைப்படும் நிலையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் முடிவுக்காக தமிழகமே காத்திருக்கிறது. அவர் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்கினால் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார்; இல்லையெனில் இழுபறி நீடிக்கும்.
இதற்கிடையே, தவெக சமர்ப்பித்த ஆதரவு கடிதத்தில் அமமுக உறுப்பினரின் போலி கையெழுத்து இருப்பதாக டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்ட, மறுபுறம் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எம்.எல்.ஏ-க்களை புதுச்சேரியில் முகாமிட செய்து "நல்ல செய்தி வரும்" என மர்மம் காக்கிறார்.
இந்த நிலையில் ஆளுநர் அர்லேகர் முன்னால் நான்கு வழிகள் உள்ளன:
தனிப்பெரும் கட்சியான தவெக-வை ஆட்சியமைக்க அழைப்பது.
மாற்று கூட்டணியை பரிசீலிப்பது.
குடியரசு தலைவர் ஆட்சிக்கு பரிந்துரைப்பது.
புதிய தேர்தலை அறிவிப்பது.
ஒருவேளை எந்த கட்சியும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்காவிட்டால், தமிழகம் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஆளுநர் ஆட்சியின் கீழ் செல்ல நேரிடும். நாளை மாலைக்குள் 'தளபதி' கோட்டையில் கொடியேற்றுவாரா அல்லது டெல்லியின் ஆதிக்கம் ஆளுநர் மூலம் வெளிப்படுமா என்பது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.