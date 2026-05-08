பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. ஈரோடு முதலிடம்.. வேலூர் கடைசி இடம்..! வழக்கம்போல் மாணவிகள் தேர்ச்சி அதிகம்..!

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (10:46 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (10:48 IST)
தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
கல்வித்துறையில் எப்போதும் முன்னோடியாக திகழும் தமிழ்நாடு, இந்த ஆண்டும் தனது தேர்ச்சி விகிதத்தில் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்த ஆண்டு ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 95.20% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டுகளை (2022-ல் 93.76%, 2025-ல் 95.03%) விட கூடுதலாகும்.
தேர்வு எழுதிய மொத்தம் 7,91,654 மாணவர்களில், 7,53,694 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதில் குறிப்பாக மாணவியரின் தேர்ச்சி விகிதம் 97.00% ஆகவும், மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் 93.19% ஆகவும் உள்ளது.
மாணவர்களை விட மாணவியர் 3.81% அதிகமாக தேர்ச்சி பெற்று, கல்வி பயணத்தில் தங்களின் ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்து நிலைநாட்டி வருகின்றனர். அரசு பள்ளிகளின் தேர்ச்சி விகிதமும் 92.16% என்ற திருப்திகரமான நிலையில் உள்ளது.
மாவட்ட வாரியான தேர்ச்சியில், ஈரோடு மாவட்டம் 98.87% தேர்ச்சி பெற்று முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. வேலூர் மாவட்டம் 85.92% தேர்ச்சி விகிதத்துடன் கடைசி இடத்தை பிடித்துள்ளது. தேர்வுக்கு வருகை புரியாதவர்களின் எண்ணிக்கை 7,874 ஆக குறைந்துள்ளது.
இந்த சிறப்பான முடிவுகள் தமிழகத்தின் கல்வித்தரம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதைக் காட்டுகின்றன. தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து மாணவச் செல்வங்களுக்கும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.