முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இன்று வேலை நிறுத்தம் செய்தால் சம்பளம் கிடையாது.. அரசு ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
அரசு ஊழியர்கள்

Siva

, வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (08:29 IST)
பல்வேறு 12 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான டிட்டோஜாக் சார்பில் இன்று, அதாவது டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி, அடையாள வேலைநிறுத்தம் நடத்த இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டத்திற்கு மத்தியில், தமிழக அரசு ஒரு பரபரப்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இன்று வேலைநிறுத்தம் செய்தால் சம்பளம் கிடையாது என்றும், அதேபோல் தற்செயல் விடுப்பு எடுக்கவும் அனுமதி இல்லை என்றும் தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது.
 
பல ஆண்டுகளாக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அரசுக்கு வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், தமிழக அரசு அவர்களது கோரிக்கைகளை பரிசீலனை செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
 
இதனை தொடர்ந்து, டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி வேலைநிறுத்தம் செய்யப்படும் என்று டிட்டோஜாக் அமைப்பு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது இன்று  இந்த அடையாள வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த நிலையில், வேலைநிறுத்தம் செய்பவர்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது என்றும், தற்செயல் விடுப்பு எடுக்க அனுமதி இல்லை என்றும் தமிழ்நாடு அரசு கூறியிருப்பது அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

SIR கணக்கெடுப்பு படிவங்களை அளிக்க இன்று கடைசி நாள்! 70 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos