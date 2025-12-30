முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக திமுக அரசு மாற்றியுள்ளது.. அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன்

Advertiesment
Ma Subramanian

Mahendran

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (17:39 IST)
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து ஆளும் திமுக அரசுக்கும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் போர் மூண்டுள்ளது. 
 
திருத்தணி ரயில் நிலையத்தில் வடமாநில இளைஞர் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து, போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிப்பதாகத் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டதாகவும், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்களின் நடமாட்டம் தடையின்றி அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்.
 
இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாகத் திமுக அரசு மாற்றியமைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் இருந்ததை விட தற்போது கஞ்சா உற்பத்தி பூஜ்ஜிய நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும், அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து வரும் கடத்தலை தடுக்க எல்லைகளில் தீவிர சோதனை நடத்தப்படுவதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார். 
 
மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டதால் போதைப்பொருள் பயன்பாடு கணிசமாக குறைந்துள்ளதாகவும், தேவையற்ற வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் ஏன் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து கருத்து கூறுவதில்லை.. இதுவும் ஒரு வியூகமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos