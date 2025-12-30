தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக திமுக அரசு மாற்றியுள்ளது.. அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன்

தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து ஆளும் திமுக அரசுக்கும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் போர் மூண்டுள்ளது.
திருத்தணி ரயில் நிலையத்தில் வடமாநில இளைஞர் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து, போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிப்பதாகத் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டதாகவும், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்களின் நடமாட்டம் தடையின்றி அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்.
இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாகத் திமுக அரசு மாற்றியமைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் இருந்ததை விட தற்போது கஞ்சா உற்பத்தி பூஜ்ஜிய நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும், அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து வரும் கடத்தலை தடுக்க எல்லைகளில் தீவிர சோதனை நடத்தப்படுவதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டதால் போதைப்பொருள் பயன்பாடு கணிசமாக குறைந்துள்ளதாகவும், தேவையற்ற வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.