முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு பதில் புதிய திட்டம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (13:59 IST)
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி அரசு ஊழியர்கள் போராடி வந்த நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் "தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்" என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். 
 
இதன்படி, பணியாளர்கள் ஓய்வு பெறும்போது பெறும் கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தேவைப்படும் கூடுதல் நிதி முழுவதையும் ஊழியர்களின் 10 சதவீத பங்களிப்புடன் தமிழக அரசே ஏற்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமாக, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இரண்டு முறை அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்படும். மேலும், ஓய்வூதியதாரர் மறைந்தால் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு 60 சதவீத ஓய்வூதியம் வழங்கவும், அதிகபட்சமாக 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பணிக்கொடை வழங்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய திட்டம் அமலுக்கு வரும் முன்னரே ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் சிறப்பு கருணை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு இணையான பலன்களை தரும் இத்திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, போராட்டங்களைக் கைவிட்டு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு முதலமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மெரீனா கடற்கரையா? ஷாப்பிங் மாலா? சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos