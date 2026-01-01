பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க ரூ.248.67 கோடி ஒதுக்கீடு.. தமிழக அரசு அரசாணை..!

2026-ஆம் ஆண்டு தை திருநாளை தமிழக மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க மாநில அரசு ரூ.248.67 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு நீளக் கரும்பு ஆகியவை அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.
மேலும், இந்தப் பரிசு தொகுப்புடன் சேர்த்து தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு இலவச வேஷ்டி மற்றும் சேலைகளும் நியாயவிலை கடைகள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட உள்ளன.
கடந்த ஆண்டு பரிசுத் தொகை வழங்கப்படாத நிலையில், வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், இம்முறை பொங்கல் பரிசு தொகையாக ரூ.1,000 அல்லது அதற்கு மேல் வழங்கப்படலாம் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே நிலவுகிறது.
இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்னும் சில தினங்களில் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான டோக்கன்கள் விரைவில் வீடு வீடாக விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளன.