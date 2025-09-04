முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பூந்தமல்லி-சுங்குவார்சத்திரம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

சென்னை மெட்ரோ

Siva

, வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (15:24 IST)
சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரையிலான புதிய வழித்தட பணிகளுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மொத்த நீளம் 27.9 கிலோமீட்டர் ஆகும்.
 
இந்த புதிய வழித்தடம், பூந்தமல்லி, மாங்காடு, குன்றத்தூர் போன்ற பகுதிகளையும் சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியையும் இணைக்கும்.
 
இது இப்பகுதி மக்களின் போக்குவரத்து தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதுடன், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும் உதவும்.
 
இந்த நிதி ஒதுக்கீடு, மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் கட்டுமான பணிகளை விரைவுபடுத்த உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
