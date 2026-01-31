முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுகவில் மேலும் 2 கட்சிகள்.. தவெகவில் கூட்டணிக்கு என்று ஒரு கட்சி கூட இல்லை.. உண்மையில் திமுக vs தான் போட்டியா?

Advertiesment
vijay stalin

Siva

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (12:15 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' சமூக வலைதளங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், கள யதார்த்தம் அவருக்கு பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. 
 
தற்போது எந்த பெரியக் கட்சியும் விஜயுடன் கூட்டணி வைக்க முன்வராத நிலையில், அவர் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
 
வேட்பாளர் தேர்வு, பூத் ஏஜென்ட்கள் நியமனம் மற்றும் தேர்தல் பணிகளை திட்டமிடுவதில் நிலவும் அனுபவமின்மை தவெக-வின் பலவீனமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், திமுக கூட்டணியில் "புதிய கட்சிகள் இணையும்" என கனிமொழி எம்.பி கூறியிருப்பது தேமுதிகவை நோக்கியே இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
தேமுதிக மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகளின் இறுதி முடிவு தமிழகத்தின் தேர்தல் முடிவுகளில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, "பழம் நழுவிப் பாலில் விழுமா" அல்லது தரை விழுமா என்பது பிரேமலதா விஜயகாந்தின் கைகளிலேயே உள்ளது. 
விஜய்யின் தனித்தப் பயணம் வெற்றியைத் தருமா அல்லது ஆதிக்கம் செலுத்தும் திராவிடக் கட்சிகளுக்குச் சாதகமாக அமையுமா என்பதே இப்போதைய மில்லியன் டாலர் கேள்வி.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் நல்லவர்!.. தில்லானவர்!.. பேட்டு எடுத்த பத்திரிக்கையாளர் டிவிட்!....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos