முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

தவெகவுக்கு அதிகபட்சமாக 12 இடம் தான்.. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி.. கருத்துக்கணிப்பு முடிவு..!

தமிழ்நாடு
BY: Siva
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (17:46 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (17:47 IST)
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மிகக்கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று மேட்ரைஸ் கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது. 
 
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்த தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணி 107 முதல் 120 இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சியை பிடிக்கச் வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி 102 முதல் 115 இடங்களை பெறக்கூடும் என்று தெரிகிறது.
 
புதிதாகக் களம் இறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 5 முதல் 12 இடங்களை வென்று முதல் முயற்சியிலேயே முத்திரை பதிக்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
வாக்கு சதவீதத்தை பொறுத்தவரை, அதிமுக கூட்டணி 40 சதவீதத்தையும், திமுக கூட்டணி 38 சதவீதத்தையும், தவெக 16 சதவீதத்தையும் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
2021-இல் ஆட்சியை இழந்த அதிமுக, இம்முறை பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் இணைந்து மீண்டும் அதிகாரத்தை பிடிக்கத் தீவிரமாக போராடுகிறது. அதேநேரம், தனது செல்வாக்கை தக்கவைத்துக்கொள்ள திமுகவும் முனைப்பு காட்டுகிறது. இந்த மும்முனை போட்டியால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்பை எட்டியுள்ளது. .
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜப்பானில் தங்கி இந்திய மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யலாம்.. மாதம் ரூ.1.40 லட்சம் உதவித்தொகை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

