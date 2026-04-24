webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!

selvaperunthagai
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:36 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:38 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு  முடிவடைந்த நிலையில் 
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது. 
 
ராகுல் காந்தியின் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்பதை தடுக்கவே இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இருப்பினும், சோதனை எதுவும் நடைபெறவில்லை என வருமான வரித்துறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளதோடு, அவர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகாரும் அளித்துள்ளது. 
 
இருப்பினும் தன்னுடைய வீட்டில் வருமான வரி சோதனை நடந்ததற்கான ஆதாரத்தை இன்று வெளியிடுவேன் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியிருப்பதால் அவரது ஆதாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
